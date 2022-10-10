Samanyolu Haber /Dünya / İranlı işçilerden protestolara destek: İş bıraktılar /10 Ekim 2022 20:19

İranlı işçilerden protestolara destek: İş bıraktılar

İran'da Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyla birlikte başlayan eylemlere grev kararlarının da eklendiği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İran'da Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyla birlikte başlayan eylemler günden güne büyüyor. Buşeher eyaletinin Aseluye kentindeki Buşehr Petrokimya Projesi'nde çalışan işçiler "Diktatöre ölüm" sloganlarıyla iş bıraktı. Abadan, Kengan ve Hengam rafinerilerinde çalışan işçiler de greve gitti.

8 Ekim Cumartesi gününden itibaren öğrenci, işçi, emekçi, esnaf, öğretmen ve mahalle konseylerinin sokağa çıkılması ve grevler örgütlenmesi çağrıları karşılık buluyor.

Halkın sokakta eylemleri radikalleşirken, öğrencilerin dersler boykotu ve protestoları ile büyük çarşılarda esnafın kepenk indirme eylemleri de sürüyor.
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