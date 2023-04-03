Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll'den dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı 4.5 puan önde /03 Nisan 2023 16:29

Metropoll'den dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı 4.5 puan önde

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyunun yüzde 42.1, Millet İttifak'ının oyunun ise yüzde 37.6 olduğunu aktardı.

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Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Seçime 41 gün kala anket şirketleri yaptıkları kamuoyu çalışmalarını paylaşmaya başladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar 11-14 Mart tarihlerinde yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı:

"Metropoll'ün 11-14 mart tarihleri arasında alan çalışmasını gerçekleştirdiği Mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyu yüzde 42.1, Millet İttifak'ının oyu yüzde 37.6'dır." 
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