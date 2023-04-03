Yandaş yazar Yavuz Donat: Depremzedelerin keyfine diyecek yok!

Yandaş Sabah yazarı Yavuz Donat, tepki çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. Ortada bir problem yokmuş ve her şey yolundaymış gibi bir resim çizilen yazıda Donat, “Başını sokacak bir çadır bulan… Şükrediyor. Kızılay çadırı… AFAD çadırı… Azerbaycan çadırı… Özbekistan çadırı… Çin çadırı… Oturanlar mutlu… Şanslı. Konteynere yerleşenlerin ise… Keyiflerine diyecek yok" ifadelerini kullandı. Yavuz Donat’ın yazısından bazı bölümler şöyle:







“Adıyaman… Yerle bir olan binalar… Ağır ve orta hasarlı olup, yıkılacak olanlar şehrin yüzde 68’i. Can kaybı 8 bin 600. Düşünün artık felaketin büyüklüğünü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, artık Adıyamanlı. (…) Depremzedeler, iftarı bir bakan ile yapmaktan… Sorunlarını bir bakan ile paylaşmaktan mutlular.

***



Çadır… Konteyner… Yiyecek… Giyecek… Temizlik malzemesi… Pastırmasıyla, sucuğuyla, mantısıyla… Kayseri, Adıyaman’a taşınmış. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok dua alıyor.



***



Beşpınar bölgesi… Çadırlı, konteynerli büyük bir eğitim kampüsü… (…) Konteynerler. Çadır derslikler… Gönüllü öğretmenler… Günde altı saat ders. Liseye giriş sınavına hazırlık… Üniversite sınavına hazırlık… Yabancı dil… Fen… Edebiyat… Öğretmen eksiği yok. Çadır kütüphane… Mobil kütüphane… Hepsi düşünülmüş.







(…) Gökmen Çiçek ile derslik derslik dolaştık… Herkes mutlu… Öğretmen de öğrenci de. Zil çaldı… Teneffüs… Öğrenciler etrafımızı sardılar… Hatıra fotoğrafı.





