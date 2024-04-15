Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de değişim: Bahçeli'nin yeni 'A Takımı' belli oldu /15 Nisan 2024 20:15

MHP'de değişim: Bahçeli'nin yeni 'A Takımı' belli oldu

MHP’nin 17 Mart’ta yapılan kongresi sonrası belirlenen Merkez Yönetim Kurulu toplandı ve yeni Başkanlık Divanını seçti... 4 isim değişti, 11 isim aynı kaldı. Aile Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine Ahmet Selim Yurdakul getirildi.

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Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre MHP'de Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 15 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi...

Aile-Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık’ın yerine, Genel Başkan Başdanışmanı eski Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul getirildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Özaslan’ın yerine Vahit Kayrıcı, Partiiçi Siyaset Okulundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine Zühal Topçu, Türk Dünyasından sorumlu Genel Başkan yardımcısı Kamil Aydın’ın yerine de İlyas Topsakal getirildi.

4 ismin yenilendiği MHP’nin Başkanlık Divanı şöyle oluştu:

Genel Başkan yardımcıları

-Teşkilat: Edip Semih Yalçın

- Hukuk ve Seçim : Feti Yıldız

- Siyasi İşler ve Parlamento: Mustafa Kalaycı

- Ekonomi ve Sosyal Politikalar: İsmail Faruk Aksu

- Medya ve İletişim: İsmail Özdemir

- Mali İşler: Mevlüt Karakaya

- Türk Dünyası: İlyas Topsakal

- Araştırma ve Strateji: İzzet Ulvi Yönter

- Yerel Yönetimler: Sadir Durmaz

- Aile, Kadın ve Sosyal Politikalar: Ahmet Selim Yurdakul

- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları: Yaşar Yıldırım

- Parti İçi Eğitim Okulu: Zuhal Topçu

- Genel Sekreter İsmet Büyükataman

- Genel Sekreter Yardımcıları Vahit Kayrıcı ve Tamer Osmanağaoğlu
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