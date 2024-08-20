Samanyolu Haber /Gündem / Michael Madsen'in rolleri gerçek mi oldu? /20 Ağustos 2024 17:38

Michael Madsen'in rolleri gerçek mi oldu?

Şiddet yanlısı erkekleri canlandırmasıyla ünlenen Amerikalı aktör Michael Madsen, Kaliforniya'daki evinde tutuklandı.

SHABER3.COM

Los Angeles County Şerif Departmanı, "Rezervuar Köpekleri" (Reservoir Dogs) ve "Kill Bill" filmlerinin yıldızı Michael Madsen'ın eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığını doğruladı.

65 yaşındaki Amerikalı aktör Malibu, Kaliforniya'daki evinde tutuklandığı ve 20.000 $ (676.680 TL) kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

Polis teşkilatının basına yaptığı açıklamada, bir kadının kocası tarafından itilerek evinin dışına kilitlendiğine dair telefon alındığı ve ardından "aile içi huzursuzluğu" araştırmak üzere polis memurlarının gönderildiği belirtildi. Daha sonra kadının, ünlü oyuncunun eşi DeAnna Madsen olduğu öğrenildiği açıklandı.

Madsen, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill ve The Hateful Eight gibi birçok Quentin Tarantino filmindeki çalışmalarıyla tanınıyor.

Ayrıca Free Willy filmlerinin yanı sıra Thelma & Louise, Sin City ve Donnie Brasco'da da rol aldı.

Üçüncü eşi DeAnna Morgan ile 1996 yılında evlendi. Eşi Morgan ile tanışması Donnie Brasco 'nun çekimleri sırasında gerçekleşti.

Madsen'in önceki evliliklerinden olan üç çocuğunun yanı sıra Morgan'dan da üç çocuğu bulunuyor.

Madsen konuyla ilgili doğrudan bir açıklama yapmazken, aktörün bir temsilcisi Variety'ye bir açıklama yaparak, "Michael ve eşi arasında bir anlaşmazlık olduğunu ve bunun her ikisi için de olumlu bir şekilde çözülmesini umduklarını" söyledi.
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