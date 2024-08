Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını nasıl etkiledi?

Petrol fiyatları düşerken enerji şirketleri baskı altında





Petrol fiyatları, İsrail-Hamas savaşında ateşkes umutlarının artmasının ardından Salı sabahı 2024 yılının en düşük seviyelerine yaklaştı.Brent ham petrol fiyatları salı sabahı yüzde 1,03 düşüşle varil başına 76,8 dolara geriledi. Ağustos ayındaki düşüş oranı ise yüzde 6,37 oldu.2024 yılındaki varil başına en düşük rakam 2 Ocak'ta 75,90 dolar olarak kaydedilmişti. Yaşanan son düşüş ile varil başına 76,8 dolarlık güncel petrol fiyatı 2 Ocak'taki rakama yaklaşmış oldu.Ham petrol fiyatları ise salı sabahı yüzde 1,05 düşüşle varil başına 72,8 dolara geriledi. Ağustos ayı içerisindeki düşüş oranı ise yüzde 6,62 olarak hesaplandı.Öte yandan, doğal gaz fiyatları daha iyi bir performans sergileyerek bu hafta yüzde 3,84 arttı.Salı sabahı MMBTu (1 MMBtu = 28.2 metreküp) başına 2,2 dolar (74,4 TL) seviyesinden işlem gördü. Benzer şekilde, TTF (Title Transfer Facility) gaz fiyatları da yükselişe geçerek gün içinde yüzde 0,94 artışla 39,89 Euro/megawatt-saat'ten (MWh) işlem gördü.İsrail-Hamas savaşına ilişkin ateşkes umutları, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından önerilen bir "geçiş teklifini" kabul etmesinin ardından arttı. Ancak Hamas bu teklifi kabul etmiş değil.Üzerinde çalışılması gereken bir dizi anlaşmazlık konusu bulunuyor. Bunlar arasında Filistinlilerin hareket özgürlüğünün yanı sıra İsrail'in Gazze'de devam eden askeri varlığı da yer alıyor.Bu hafta başında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, her iki tarafın da ateşkesi kabul etmesinin önemini vurguladı.Blinken'in İsrail ile görüşmeler sırasında yüksek öncelikli olduğunu belirttiği bir rehine anlaşmasına varılması için her iki tarafa yönelik baskılar artıyor.BBC'ye konuşan Blinken, "Bu belirleyici bir an, rehinelerin evlerine dönmesi, ateşkesin sağlanması ve herkesin kalıcı barış ve güvenliğe giden daha iyi bir yola girmesi için muhtemelen en iyi, belki de son fırsat," dedi.Blinken, "Başkan Biden'ın talimatıyla, bu anlaşmayı sonuçlandırmaya yönelik yoğun bir diplomatik çabanın parçası olarak buradayım. Herkes için 'evet' ve 'hayır' demek için bahane aramama zamanı geldi," dedi.Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji şirketlerinin hisselerini de olumsuz etkiledi ve bu durum Çin'deki talebin gerilemesiyle daha da kötüleşti.Bunun başlıca nedeni Çin ekonomisinin daha zayıf büyüme, daha yüksek işsizlik ve daha az sanayi üretimi olarak görülüyor.Çevrimiçi yatırım platformları ve borsa aracılık hizmetleri sunan AJ Bell şirketinde finansal analiz müdürü olan Danni Hewson ilettiği e-posta notunda, "FTSE 100, ABD ve Asya'da bir gecede elde edilen kazançlara rağmen, petrol stoklarına yönelik ağırlığın ters yönde bir rüzgar oluşturduğunu göstermesiyle salı gününe kötü başladı," dediHewson, "Gazze'de ateşkes umutları ve Çin talebine ilişkin devam eden endişeler bir araya gelerek petrol fiyatlarını Ağustos başından bu yana en düşük seviyelere çekti ve bu da endeksin büyük şirketleri British Petroleum (BP) ve Shell'i baskı altında bıraktı," ifadelerini kullandı.Bu durumun ülkelerin faiz indirimi yapması için alan tanıyabileceğini belirten Hewson, "Petrol Ağustos ayı başında 76 doların (2.571 TL) altına düşmüş olsa da, bu yılın büyük bir bölümünde sürekli olarak varil başına 80 doların (2.700 TL) üzerinde işlem gördü. Petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa, enflasyonist baskıların azalmasına yardımcı olabilir ve merkez bankalarına faiz indirimi yapmaları için daha fazla alan sağlayabilir," değerlendirmesinde bulundu.