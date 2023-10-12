Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu çıkarıldı /12 Ekim 2023 10:16

Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu çıkarıldı

Microsoft, 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesi için ABD Gelir İdaresi'nden (IRS) bildirim aldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Microsoft, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı açıklamada, 2004-2013 vergi dönemi için IRS'den bildirim aldığını duyurdu.

Bildirimin şirketin karlarını farklı ülkeler ve bölgeler arasında nasıl dağıttığını denetlenmesine yönelik IRS ile devam eden bir anlaşmazlıkla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda IRS'in Microsoft'tan cezalar ve faizlerin yanı sıra 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesini istediği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'un IRS'in ek vergi talebine katılmadığı, duruma gerekirse adli makamlar nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

Microsoft'un her zaman IRS kurallarına uyduğuna ve ABD'de ile dünya genelinde vergilerini ödediğinin altı çizilen açıklamada, 2004'ten bu yana ABD'ye 67 milyar doların üzerinde vergi ödendiği kaydedildi.

Açıklamada, 30 Eylül itibarıyla şirketin gelir vergisi beklenmedik durum karşılıklarının yeterli olduğu vurgulandı.
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