Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti: Atanacak hekim bulunamadı, kadrolar boş kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurt dışına göçü sürerken, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı kadro ilanlarına başvuru sayıları sağlıkta yaşanan krizini ortaya koyuyor. 2023’ün ilk dokuz ayında Türk Tabipleri Birliği’ne yurtdışına gitmek için “iyi hal belgesi” başvurusu yapanların sayısı 2 bin 295’e ulaşırken devlet hastanelerine atamalarda kadrolar boş kaldı.





Sağlık Bakanlığı bu yıl iki kez hekim ilanına çıktı. Yaklaşık 3 bin boş kadrosu olan bakanlık, ilkinde 39, ikincisinde 774 atama yapabildi. Çocuk bölümlerinin çoğunlukta olduğu 22 branşsa kimse tarafından tercih edilmedi.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre, tercih sonuçlarına göre 31 branş için doluluk oranı yüzde 20-50 arasında kalırken sadece 5 branşın doluluk oranı yüzde 50’nin üstüne çıkabildi. Tercih sonuçlarına göre çocuk göğüs hastalıkları bölümü için açılan beş kadroya, el cerrahisi için açılan 12 kişilik kadroya yerleşen yok. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümünde açılan 13 kadroya bir kişi yerleşirken, kulak burun boğaz hastalıklarında açılan 123 kadroya 23 kişi yerleşti.