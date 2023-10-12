'Ekonomist' ve Mehmet Şimşek, şimdi de gözlerini işçinin maaşına dikti

‘ŞİRKET KÂRLARINA BAKIN’

İşgücünün milli gelirden aldığı payın yüzde 40’lardan yüzde 25’e kadar gerilediğini hatırlatan ekonomistler de Şimşek’in sözlerine tepkiliydi. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Kısmen doğru, ücretleri hiç artırmazsan insanlar para harcayamazlar ve enflasyon biraz düşer. Gelgelelim gerek İSO’nun 500 Şirket Raporu, gerekse de TÜİK’in sektör bilançoları enflasyonun asıl kaynağının fahiş şirket kârları olduğunu gösterdi” dedi.

CUMHUR’DA İKRAMİYE ÇATLAĞI



