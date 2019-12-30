Millet kıraathanesi olacaktı, çöplükte çürüyor...

Pegasus Havayoları'nın Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan yolcu uçağı çürümeye terk edildi.





Trabzon’un Yomra ilçesinde dönemin belediye başkanı İbrahim Sağıroğlu uçağı millet kıraathanesi olarak kullanacaklarını belirtmişti.







Pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürürken, uçağın akıbetinin ne olacağı henüz meçhul.





Yaklaşık 15 aydır pazar yerinde bekletilen uçakla ilgili çevre sakinleri, uçağın çevre kirliliği oluşturduğunu belirterek bir an önce bulunduğu yerden kaldırılarak farklı alanlarda değerlendirilmesini istedi.





BELEDİYE BAŞKANI BIYIK: UÇAK BAŞIMIZA BELA OLDU





Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık uçağın başlarına bela olduğunu belirterek, bir çok proje üzerinde çalıştıklarını, ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini ifade ederek uçağın seneye bugünlerde halihazırda bulunduğu yerde olmayacağını söyledi.





Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile ortaklaşa bir projede kullanılması noktasındaki düşüncelerini paylaştıklarını ifade eden Bıyık, Yomra Belediyesi olarak uçağı değerlendirecek durumda olmadıklarını belirterek, “Uğraşıp duruyoruz. Bizim de başımıza bela oldu.” dedi.





İniş esnasında pisten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Karadeniz'e metreler kala durabilmişti.





Bıyık şunları aktardı: “Uçakla ilgili bir çok proje üzerinde çalıştık. 'Oyuncak müzesi yapalım' dedik. Bu konuda başvurduğumuz şirketler, çok küçük buldular, 'Verimli olmaz' dediler.”





"PARAYI UÇAK İÇİN HARCAMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"





Uçağın yaklaşık 1,5 milyon TL kadar masrafı olacağından Yomra Belediyesi olarak bu kadar parayı uçak için harcamayı düşünmediklerini kaydeden Bıyık, “Yani uçağın konulacağı alanı olsun, yeniden kanatları, kuyruğu, burnu olsun içerisinin dekorasyonu yaklaşık 1,5 milyonu buluyor.” şeklinde konuştu.



