Samanyolu Haber /Gündem / Milyonlarca kişi Covid-19'u yendi ama koku duyusu geri gelmedi /13 Haziran 2023 16:57

Milyonlarca kişi Covid-19'u yendi ama koku duyusu geri gelmedi

Covid-19’u şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu tespit eden araştırmacıların yaptığı çalışma 20 milyondan fazla ABD'linin duyu kaybı yaşadığını ortaya koydu.

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Yapılan yeni bir araştırmaya göre, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 20 milyondan fazla ABD'li koku ve tat duyusunu kaybetti. Bu kişilerin en az yüzde 25'inin duyuları geri gelmedi.

The Laringoscope dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, araştırmacılar Covid-19’u şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.

Covid-19 geçiren 20 milyondan fazla ABD'linin koku ve tat duyusunu kaybettiği ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi’nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, Covid-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının koku ve yaklaşık yüzde 58'inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.

Bu katılımcıların yüzde 24’ünün yalnızca kısmi bir iyileşme gösterdiği, yüzde 3'ten fazlasının koku alma duyusunda hiç iyileşme olmadığı tespit edildi.

Tat alma duyusu kaybı yaşayanların yüzde 20'sinin bu duyularını kısmen geri kazandığı, yüzde 2'den fazlasının ise hâlâ tat alamadığı kaydedildi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Neil Bhattacharyya, "Covid-19 kaynaklı koku kaybı yaşadığınızda çoğu insanın bu duyuyu geri kazandığını düşünürsünüz ancak ciddi oranda bu kayıp geri gelmiyor" dedi. 
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