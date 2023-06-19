Milyonların beklediği Asgari Ücret Toplantısı'nda son durum

Asgari ücrete ara zamda görüşmeler hızlandı. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, milyonlarca çalışanı ise dolaylı etkileyen asgari ücret zammı için ikinci toplantı bugün yapıldı.







Saat 10.00'da bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 12.30'da sona erdi.





"Masaya rakam getirilmedi"

Halktv.com'un haberine göre Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar "Görüşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Herhangi bir rakam masaya getirilmedi" açıklamasında bulundu.





Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.





Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.