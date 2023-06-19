Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi AKP'nin faiz kararını açıkladı: Perşembe günü... /19 Haziran 2023 14:30

Yandaş Selvi AKP'nin faiz kararını açıkladı: Perşembe günü...

Yandaş Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklamasıyla tartışılmaya başlanan piyasalardaki faiz artırımı beklentisini değerlendirdi.

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Selvi, "Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Hatta piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum" ifadesini kullandı.

Selvi, "Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum" düşüncesini dile getirdi.
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