Samanyolu Haber /Gündem / Mısırda taban fiyat oranı açıklandı /22 Ağustos 2022 23:43

Mısırda taban fiyat oranı açıklandı

Erdoğan, gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Üretici tarafından merakla beklenen mısırdaki taban fiyat rakamının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mısır alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Sırf paradan para kazanmak adına yatırım yapmamak üretmemek satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz. Piyasada denetimleri sıkılaştırdık. Dövize ve altına yönelen kredi akışının önünü kestik. Tarım ürünlerine hakkı olan alım fiyatları verdik. Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır" dedi.
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