MİT'in hedefindeki gazeteci konuştu

Hükumet kontrolündeki Sabah gazetesinin kendisini ve adresini ifşa ederek susturmaya çalıştığı sürgün gazeteci Abdullah Bozkurt, bir diğer sürgün gazeteci Erkam Tufan’a konuştu.









Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının azmettiricisi olduğu iftirasına cevap veren Bozkurt, “Bunların dosyalardan bile haberi yok, ben şüpheli bile değilim.” dedi.





Erkam Tufan’ın Youtube kanalında yayınlanan programa katılan Abdullah Bozkurt, Sabah’ın haberiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bozkurt, “Dosyalardan da haberi yok. Karlov dosyası, dava da bitti. Bir sürü masum insan mahkûmiyet kararı aldı. Ben orada şüpheli bile değilim.” ifadelerini kullandı.





“MİT BAĞLANTILI EL KAİDE GRUPLARINI YAZDIM DİYE HEDEF GÖSTERDİLER”

İddianame adının sadece bir yerde geçtiğini belirten Bozkurt, şöyle devam etti: “O da neden? Karlov suikastı olmadan çok önce özellikle Türkiye’de yabancı büyükelçiler çevresinde bazı El Kaide gruplarını gösterişleri vardı ve hareketlenmeleri vardı. Bunların bir kısmı da özellikle MİT’le bağlantılı. Ben bunları Karlov suikastının çok öncesinden yazdım. Daha sonra iddianame ve ekleri ortaya çıktığında gördük ki aslında bu 22 yaşındaki 3-4 yıllık polisin Rus büyükelçiyi öldürme motivasyonunun arkasında bu gruplar var. Yani ben aslında aylar öncesinden çok doğru bir yere atış yapmışım, ona yakın zamanda da bir makale yazdım. Aslında daha çok Batılı büyükelçiler için yazmıştım riskli bir ortam oluşuyor Ankara’da diye. Demek ki paniğe kapıldılar ve bu yalanı sirkülasyona sokmuşlardı o dönemde. Daha sonra ortaya çıktı ki bu yalan şimdi biraz daha vites artırmışlar artık evimde kalan değil bizzat azmettiren kişi diye lanse ediyorlar.”