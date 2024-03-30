Moskova: Bir bombalı terör saldırı girişimini engelledik

Moskova’daki saldırıyla ilgili tutuklama sayısı 9’a çıktı

Bu arada Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Lutfulloi'nin, terör saldırısının yapıldığı günün ertesinde Crocus City Hall yakınında kimlik sorgusu sırasında polise karşı koyması üzerine yakalandığı ifade edildi.

Moskova'daki terör saldırısı





Rusya, ülkenin güneyinde bir bombalı terör saldırısı girişimini engellendiğini açıkladı.Rus gizli servis yetkkilileri, saldırı girişimiyle ilgili Osya Asya kökenli üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, "Orta Asya’daki bir ülkenin üç vatandaşının Stavropol bölgesinde halka açık bir yerde bomba patlatarak terör eylemi gerçekleştirme planı etkisiz hale getirildi.” denildi.Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.Terör saldırısına katılmakla suçlanan Tacikistan kökenli Nazrimad Lutfulloi'nin 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.Mahkeme, daha önce doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov ile diğer şüpheliler Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov'un ile Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov’un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.