Bir ülkede daha terör saldırısı alarmı verildi

Tacikistan basınının emniyet birimlerine dayandırdığı haberde istihbarat görevlilerinin 25 Mart’taki kutlamalar esnasında iki şehirde terör saldırıları gerçekleştirmeyi planladıklarından şüphelendikleri 15 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.



Kutlamalar öncesinde yakalanan zanlıların, 22 Mart’ta Moskova’daki konser salonu "Crocus City Hall"a düzenlenen terör saldırısıyla ilişkilerinin bulunup bulunmadığının henüz bilinmediği bildirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Tacik emniyet birimleri, daha önce Moskova’daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Vahdat şehrinde ikamet eden 9 kişiyi gözaltına almıştı.



Bu kişilerin terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.