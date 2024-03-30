Samanyolu Haber /Gündem / Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı /30 Mart 2024 01:42

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirye göre, Marmara Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde pus ve sisin etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu İçin Sağanak Uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar;

Toz Taşınımı Uyarısı: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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