Seçime saatler kala dikkat çeke video: Evrakları neden ateşe attınız?

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, seçime saatler kala sosyal medya X hesabından bazı kağıtların yakıldığı bir video paylaştı.



"EVRAKLARIN İÇERİSİNDE KAMUOYUNDAN GİZLEDİĞİNİZ NE VAR?"



Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT'in logosunun yer aldığı bir araçtan atılan kağıtların yakıldığı videoyla yaşananlara tepki gösteren Enver Yılmaz, şunları belirtti:



* "Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var? Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz? Bu evrakları neden ateşe attınız?



* Neden bir kamyonet dolusu evrağı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz? Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var? Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var?



SAVCILIĞA ÇAĞRI YAPTI



* Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz? Tüm savcıları göreve davet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin. Ordu bu harami düzeni hak etmiyor."



"OTOGAR ALANINA NE YAPIYORSUNUZ?"



Görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Yılmaz, "O yakılan sadece bir bölümü. Bunun önü ve arkası da var. O görmüş olduğunuz kamyonetin içi tamamen evrak dolu" dedi. 2 ay önce adaylığı gündeme geldiğinde kamuoyuna bazı sorular yönelttiğini belirten Yılmaz, "Otogar alanına ne yapıyorsunuz? O projeyi kamuoyuyla paylaşır mısınız? Projede ne var, hala kimse bilmiyor" dedi.



"BİLGİSAYARLAR İMHA EDİLİYOR"



Yılmaz, açıklamasının devamında "Büyükşehir belediyesinin defterleri, evrakları, resmi hesapları, sosyal medya hesapları, bilgisayarları, hard diskleri şu anda yakılıyor, imha ediliyor, kaçırılıyor, virüs atılmak suretiyle kontrollerinin sağlanmaması yönünde tedbir alınmaya gayret gösteriliyor. Bu panik niye? Neyi saklıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.