Samanyolu Haber /Dünya / Moskova ve Kiev’e arabuluculuk teklifi /29 Ekim 2023 17:13

Moskova ve Kiev’e arabuluculuk teklifi

Moskova ile Kiev arasında en son müzakereler, 2022 yılı Nisan ayında İsranbul'da yapılmıştı. Şimdi Macaristan bu rolü üstlenmek istiyor.

Moskova ve Kiev’e arabuluculuk teklifi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
Macaristan, Moskova ile Kiev arasında arabulucuğua ve müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Krizin başlamasından birkaç gün sonra hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile görüştüğünü belirten Szijjarto, "Müzakere platformu olarak her iki taraf için de eşit şartlar ve güvenli bir ortam garanti edecek tarafsız bir yer olan Macaristan'ı önerdim. Bu teklifimiz hala geçerli. Dolayısıyla bize ihtiyaçları olursa, onlara hiç şüphesiz adil ve güvenli bir ortam sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Kiev ile Moskova arasında en son müzakereler, 2022 yılı Nisan ayında İsranbul'da yapıldı. Sıcak çatışmaların devam ettiği Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin müzakere masasına oturmadan nasıl sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.
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