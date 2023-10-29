Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa’da zırhlı askeri araç devrildi: 3 yaralı /29 Ekim 2023 15:40

Şanlıurfa’da zırhlı askeri araç devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da lastiği patlayan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucunda 3 asker yaralandı.

SHABER3.COM

Kazanın, zırhlı aracın lastiğinin patlaması sonucunda meydana geldiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, kırsal Aslanbaba Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken arka lastiği patlayan zırhlı askeri araç kontrolden çıktı.

Takla atarak pamuk tarlasında düz duran araçtaki 3 asker yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler tedavi altına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şanlıurfa’da zırhlı askeri araç devrildi: 3 yaralı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:42