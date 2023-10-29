Şanlıurfa’da zırhlı askeri araç devrildi: 3 yaralı

Kazanın, zırhlı aracın lastiğinin patlaması sonucunda meydana geldiği belirtildi.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı.



İddiaya göre, kırsal Aslanbaba Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken arka lastiği patlayan zırhlı askeri araç kontrolden çıktı.



Takla atarak pamuk tarlasında düz duran araçtaki 3 asker yaralandı.



Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler tedavi altına alındı.