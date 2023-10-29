Gazze'de yağma başladı: Bir lokma ekmek için

Tahminlere göre "binlerce" kişi, insani yardım malzemelerinin depolandığı ve Birleşmiş Milletler tarafından dağıtılan ikinci en büyük merkez olan Deir el-Balah'a girdi. UNRWA, baskının gün içinde gerçekleştiğini doğruladı.





Çalınan malzemeler arasında buğday unu ve hijyen ürünleri bulunuyor. UNRWA, depodan "yakıtın alınmadığını" vurguladı.

UNRWA, Gazze'deki diğer depolarda güvenliğin artırılıp artırılmayacağı veya ekstra malzeme beklentisi olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı.Bugüne kadar Gazze'ye yönelik insani yardım taşıyan 80'den fazla kamyon izin verildi.İsrail, Gazze’ye yakıt sokulmasına, Hamas’ın askeri amaçlarla eline geçmesi ihtimaliyle izin vermiyor.