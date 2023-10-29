Samanyolu Haber /Gündem / Gazze'de yağma başladı: Bir lokma ekmek için /29 Ekim 2023 15:10

Gazze'de yağma başladı: Bir lokma ekmek için

Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) sözcülerinden bir kişi, Cumartesi günü Gazze’deki bazı depolara zorla girildiğini haber verdi.

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Tahminlere göre "binlerce" kişi, insani yardım malzemelerinin depolandığı ve Birleşmiş Milletler tarafından dağıtılan ikinci en büyük merkez olan Deir el-Balah'a girdi. UNRWA, baskının gün içinde gerçekleştiğini doğruladı.

Çalınan malzemeler arasında buğday unu ve hijyen ürünleri bulunuyor. UNRWA, depodan "yakıtın alınmadığını" vurguladı.

UNRWA, Gazze'deki diğer depolarda güvenliğin artırılıp artırılmayacağı veya ekstra malzeme beklentisi olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı.

Bugüne kadar Gazze'ye yönelik insani yardım taşıyan 80'den fazla kamyon izin verildi.

İsrail, Gazze’ye yakıt sokulmasına, Hamas’ın askeri amaçlarla eline geçmesi ihtimaliyle izin vermiyor.
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