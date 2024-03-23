Samanyolu Haber /Dünya / 'Moskova'daki saldırı önceden biliniyordu' /23 Mart 2024 01:24

'Moskova'daki saldırı önceden biliniyordu'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD ve İngiltere'nin Moskova'da konser salonundaki silahlı saldırıyı önceden bildiğini öne sürdü.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyon programında Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic şunları kaydetti:

"Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor."

Vucic Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini ifade ederek Sırbistan Milli Güvenlik Kurulu'nun yarın toplanması çağrısında bulundu.

Kurulun toplanmasının çeşitli nedenlerinin bulunduğunu kaydeden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, toplantıda Moskova'daki saldırının da görüşüleceğini belirtti.

Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

ABD UYARMIŞTI

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart’ta Rusya'nın başkentinde aşırılıkçıların büyük bir saldırı planı yaptığını belirterek vatandaşlarını uyarmıştı.

"Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova'da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir" denilen açıklamada, saldırı planıyla ilgili detay verilmemişti.
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