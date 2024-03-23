Gazze’de ateşkes tasarısını Rusya ve Çin veto etti

Reuters’in haberine göre, ABD’nin bugün oylanan karar tasarısı, sivillerin korunması ve insani yardım geçişlerinin sağlanması için yaklaşık altı haftalık bir ‘derhal ve sürdürülebilir’ ateşkes çağrısında bulunuyordu. Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, oylama öncesinde tasarının ‘son derece politize’ olduğunu ve İsrail’in ‘Refah kentinde askeri bir operasyon başlatmasına etkin bir biçimde yeşil ışık’ yaktığını savundu. İki daimi üyenin tasarıyı veto etmesiyle, ABD’nin teklifi BMGK’den geçemedi.





Kararın veto edilmesinin ardından BMGK’de konuşan ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, “Konseyin büyük bir çoğunluğu karar lehine oy kullandı ancak maalesef Rusya ve Çin veto (hakkını) kullanmaya karar verdi” dedi. İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dame Barbara Woodward da Rusya ve Çin’in tasarıya destek vermemesinin ‘derin hayal kırıklığı’ oluşturduğunu söyledi. Woodward, İngiltere’nin rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ‘derhal ve kalıcı bir ateşkes’ için oy kullandığını belirtti.





“Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması önem taşıyor.”





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD’nin, Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acilen ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.Konsey’in 15 üyesinden 11’i ABD’nin ‘koşullu ateşkes’ tasarısına destek verirken, Rusya ve Çin ile birlikte BMGK’ye daimi üye olmayan Cezayir de karşı oy kullandı, Guyana çekimser kaldı. Bir karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesi için 15 üyeden 10’unun desteği ve hiçbir daimi üyenin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.Gazze’de sağlanacak 6 haftalık ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, ‘Hamas ve diğer aşırı grupların Filistin halkını temsil etmediği’ ve Hamas’ın ‘bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine’ dikkat çekiliyordu. Gazze’nin 1967’de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek veriliyordu. Karar tasarısında, şöyle deniyordu:Gazze’ye ilişkin 7 Ekim 2023’ten sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bugün yapılanla birlikte dokuz karar tasarısı oylamaya sunuldu. Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bu kararlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.