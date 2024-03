GYV, BM’de düzenlediği diyalog etkinlikleriyle bronz madalya kazandı

Bold Medya'da yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Dünya Dinlerarası Uyum Haftası 2024 Ödülleri sahiplerini buldu. Ürdün Kralı II. Abdullah’ın himayesinde düzenlenen bin 180’den fazla etkinlik içinde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nca organize edilen 2 etkinlik üçüncü seçilerek bronz madalya ödülünü aldı.





Dünya Dinlerarası Diyalog Haftası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan UNGA A/65/PV.34 sayılı kararla her yıl şubat ayının ilk haftasında düzenleniyor. Amacı, inançları ne olursa olsun tüm insanlar arasındaki uyumu ve diyalogu teşvik etmek.





Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının düzenlediği panelde uzmanlar, ‘dinlerarası diyalog için gereken bilgi ve beceriler’ hakkında paylaşımda bulundular. ‘Gençlik Dinlerarası Dijital Hikaye Anlatma Kampanyası’ ise dünyanın çeşitli ülkelerinden gençlerin dinlerarası diyalog hakkında hikayelerini ve düşüncelerini paylaştığı 2 dakikalık videolarla gerçekleşti.





Event 2: Youth Interfaith Digital Storytelling Campaign





Jüri, 1,180’den fazla etkinlik arasından seçilen 3 etkinliği ödüllendirdi ve tüm katılımcıların çabalarını takdir etti. Kaynakların kıtlığı ve zorlu siyasi/sosyal ortamlara rağmen gösterilen çabalarını öven jüri üyeleri programların BM karar metnine uygunluğunu da dikkate aldılar.*Birincilik Ödülü – Altın Madalya*Bridges – Eastern European Forum for Dialogue (BULGARI)Event: Gift of Love: An Interfaith Art Performance Promoting Harmony and Tolerance*İkincilik Ödülü – Gümüş Madalya*Pikes Peak Habitat for Humanity (USA)Event: “Who Is Your Neighbor?”*Üçüncülük Ödülü – Bronz Madalya*Journalists and Writers Foundation (USA)Event 1: Creating a Safe Space for Interfaith Dialogue: Skills and Reflections– HRH Prens Ghazi bin Muhammad– HB Patrik Theophilus III – Kutsal Şehir, Filistin ve Ürdün Patriği– SE Şeyh Dr. Ali Gomaa – Mısır Arap Cumhuriyeti’nin eski Büyük Müftüsü– SE Piskopos Munib Yunan – Ürdün ve Kutsal Topraklar Protestan Lüteran Kilisesi Başpiskoposu ve Dünya Protestan Lüteran Kiliseleri Federasyonu Başkanı– Şeyh Usama al-Sayyid Al-Azhari – El-Ezher Üniversitesi’nde Profesör– Peder Nabil Haddad – Ürdün Arap Ortak Yaşam Araştırma Merkezi’nin Kurucusu ve İcra Direktörü– Dr. Tarek Elgawhary – Kraliyet Aal Al-Bayt İslam Düşünce Enstitüsü Direktörü