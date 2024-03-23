Samanyolu Haber /Gündem / Karabük Üniversitesi’nde HIV paniği: Yönetim sessiz /23 Mart 2024 00:13

Karabük Üniversitesi’nde HIV paniği: Yönetim sessiz

12 bin yabancı öğrencinin bulunduğu Karabük Üniversitesi’nde HIV paniği sosyal medyada gündem oldu. Türk öğrenciler Afrikalı öğrencilerden virüs kaptıklarını iddia etti. Virüs paniği sosyal medyanın gündemine otururken olaylara ilişkin üniversiteden resmi bir açıklama gelmedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Karabük Üniversitesi’nin itiraf sayfasına gelen itiraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk erkek ve kız öğrenciler, Afrikalı öğrencilerden virüs kaptıklarını iddia etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE 12 BİN YABANCI ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Üniversitenin itiraf sayfasına isimlerini gizleyerek itirafta bulunan öğrenciler, Afrikalı öğrencilerden virüs kaptıklarını itiraf etti. Gizli olarak yapılan açıklamada kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini paylaştı.
Bu itirafların sosyal medyada paylaşılması üzerine Karabük Üniversitesi gündem oldu. Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci sayısı da dikkat çekti.

Karabük Üniversitesi’nde 98 farklı ülkeden 12 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 5 bini ise Afrikalı öğrencilerden oluşuyor.

ÜNVERSİTE YÖNETİMİNDEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Karabük Üniversitesi’nde virüs paniği sosyal medyanın gündemine otururken olaylara ilişkin üniversiteden resmi bir açıklama gelmedi. Yabancı uyrukluların getirdiği virüs krizi daha önce de Kütahya’da görülmüştü. Kütahya’da Fas uyruklu bir öğrenci de virüs tespit edilmiş ve öğrenci sınır dışı edilmişti.
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