Karabük Üniversitesi’nde HIV paniği: Yönetim sessiz

Karabük Üniversitesi’nde 98 farklı ülkeden 12 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 5 bini ise Afrikalı öğrencilerden oluşuyor.





Bold Medya'da yer alan habere göre Karabük Üniversitesi’nin itiraf sayfasına gelen itiraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk erkek ve kız öğrenciler, Afrikalı öğrencilerden virüs kaptıklarını iddia etti.Üniversitenin itiraf sayfasına isimlerini gizleyerek itirafta bulunan öğrenciler, Afrikalı öğrencilerden virüs kaptıklarını itiraf etti. Gizli olarak yapılan açıklamada kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini paylaştı.Bu itirafların sosyal medyada paylaşılması üzerine Karabük Üniversitesi gündem oldu. Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci sayısı da dikkat çekti.Karabük Üniversitesi’nde virüs paniği sosyal medyanın gündemine otururken olaylara ilişkin üniversiteden resmi bir açıklama gelmedi. Yabancı uyrukluların getirdiği virüs krizi daha önce de Kütahya’da görülmüştü. Kütahya’da Fas uyruklu bir öğrenci de virüs tespit edilmiş ve öğrenci sınır dışı edilmişti.