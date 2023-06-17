Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorine 12 günde üçüncü zam /17 Haziran 2023 18:59

Motorine 12 günde üçüncü zam

Motorine pazartesi günü bir zam daha geliyor. Böylece döviz kurlarındaki artışın etkisiyle son 12 günde motorine toplamda 4,37 TL zam gelmiş olacak.

SHABER3.COM

Sözcü.com.tr'den aktarılan habere göre döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle motorine bir zam daha geliyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam gelecek.

Motorine 7 Haziran’da 1 lira 36 kuruş, 9 Haziran’da 1 lira 37 kuruş zam gelmişti. Pazartesiyi salıya bağlayan gece gelecek zamla birlikte motorine sadece son 12 günde 4 lira 37 kuruş zam gelmiş olacak.

Son 12 günde motorindeki zam oranı yüzde 22,5’e ulaşacak.

Benzinde ise pazartesi günü yeni zam beklenmiyor. Benzine en son 9 Haziran’da 2 lira 70 kuruş zam gelmişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,82 TL’ye, Ankara’da 24,24 TL’ye, İzmir’de 24,36 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,04 TL, Ankara’da 24,45 TL, İzmir’de 24,48 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve kâr marjlarına göre bayiler, iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.
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