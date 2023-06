Ali Koç'tan, Aziz Yıldırım’a sert sözler: Düş yakamızdan

“Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın.”





“Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ya ben sizi yanlış tanımışım ya da siz çok değişmişsiniz. Fenerbahçe için yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah sizden razı olsun. Çok çektiniz, çok uğraştınız. Ancak son 5-6 senede işin şirazesi kaydı. Muhaliflere hep ‘Bir şey söyleyecekseniz buraya mertçe gelin, dedikodu yapmayın’ dediniz. Bize böyle öğrettiniz. Siz neden buraya gelmiyorsunuz? Siz neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz neden elimizden tutmuyorsunuz? Nihat Özdemir gibilere ses çıkarmıyorsunuz? Niye?”





“Pantolon toplama hareketini her gün yapıyorum. Aziz Yıldırım ile dalga geçmek için yapmadım. Çevresindeki arkadaşları bunu söylüyor. Maçlarda da bunu yapıyorum. Bu kadar mı seviyemiz düştü?”





Güya bu iki çek, bazı futbolcularımızın ödemelerini içeren çeklermiş ve bir yönetici, bu çeklerin arkasını cirolayıp nakte çevirmiş. Diyeceksiniz buna futbolcular nasıl müsaade etti? Onlara da şahsi çeklerini vermiş. Futbolculara sorduğumuzda, nasıl böyle bir şey yaparsınız dedik. Onlar FFP için, kulüp için böyle bir şey yapmanız gerekiyor dediklerini söylediler.”





“Dışarıda duracaksınız, her anda, her imkanda bizi ortaya atıp dalga geçeceksiniz, aşağılayacaksınız… Sonra da Fenerbahçe benim deyip, yıllarca ağzınızdan çıkan lafları unutup bize konuşma yapmayı çok göreceksiniz. Size yazıklar olsun.”





Tribünleri karıştırmak için de vaktinizi harcamayın. Biz hayali düşman falan yaratmıyoruz. Siz bizim, Fenerbahçe’nin 20 yılında canını vermiş başkanımızsınız. Bu böyle kalacak ancak başkaları da bu makama talip olabilir.”





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu. 30 üyenin yaptığı konuşmanın ardından kürsüye çıkan Koç, “Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var” dedi. Ali Koç’un konuşması sırasında bazı üyeler “Taraftar istifa” sloganı atarak tepki gösterdi.Başkan Koç’un açıklamaları sırasında salonun üst katlarında çıkan tartışmalar büyüyünce konuşma yarıda kaldı. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar yaptığı açıklamada toplantıya 15 dakika ara verildiğini duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasını yapmak için kürsüye gelirken büyük alkış topladı. Ali Koç, “Bize yakışmayan durumdan ötürü hepinizden özür dileriz. Herkes yerine geçerse, kaldığımız yerden devam edelim” dedi.Saat 14.30 gibi kürsüye çıkan ve kavga sonrası verilen aranın ardından yeniden mikrofon başına geçen Ali Koç, yaklaşık 16.30’a kadar süren konuşmasında merak edilen tüm konulara değindi. Futboldaki başarısız sonuçlardan, rakiplerine kadar birçok konuda gündem yaratan sözler sarf eden Ali Koç, konuşmasının son bölümünü eski Başkan Aziz Yıldırım’a ayırdı.“Hepimizin canı sıkkın, hepimizin söyleyeceği şeyler var. Ben şahsen maddi konuların konuşulmasından rahatsızım. Bir arkadaşımız, tablo böyleyse mali konuların ne önemi var dedi. Sonuna kadar haklı. Altın bulsanız, petrol fışkırsa, gökten para yağsa futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti olmadığını hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Ben de sizin tarafınızda olsam, bu karşılaştığımız tablo hakkında benzer düşüncelerde olurdum.”“Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. %300 zam nereden çıktı bilemiyorum. %300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız. Fenerbahçe’nin en ucuz kombinesi 2 bin 950 TL, en pahalı kombinesi ise 21 bin 750 TL olarak belirlenmişti.”“Borcumuz Euro bazında 612 milyondan 386 milyona düştü. TL bazında ise 3.2 milyardan 7.7 milyara çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor. Euro’da bu kadar büyük düşüş, öbür tarafta bu kadar çıkış. Çünkü faiz devamlı işliyor.”“Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100’lerce 1000’lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir.”“4 Nisan 2015, otobüsümüzün kurşunlanması. Dünyada kaç kulüp, deplasmana giderken saldırıya uğramış. TFF’ye inşallah bir daha saldırı olmaz ancak bir sonraki gün yakalandı failleri. 4 Nisan olayının faili meçhul kalması bizim ayıbımız değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayıbıdır.”“Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa’ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe’ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe’ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?”“28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir.”“Gelelim sahadaki hakem konularına. Sadece bizim zamanımızda değil, bizden önce de niye futbol paydaşlarının aylarca konuştuğu, unutamadığı, fahiş hataların olduğu, şampiyonluğa etki eden hatalar neden Fenerbahçe lehine olmuyor? Neden hep aleyhimize oluyor? Bunu bir düşünün Fenerbahçeliler.”“Değişim isteyen arkadaşların sorması gereken soru şu; neden bir aday çıkmıyor? Bir aday çıkarın. Hatalarımız da olsa, başarısızlık da olsa elimizden geleni yapmaya çalışırken bizim altımızı oyanlara aday olun diyoruz. Bu ne kadar acı biliyor musunuz? Aday çıkmayacağı belli olan bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar.”“Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. 2019 yılında bir Portekiz ziyaretimde bir kulüp başkanına hoca tavsiyesinde bulunmasını istemiştim. Bize acil başarı lazım demiştim. Acil başarı istiyorsan Jorge Jesus demişti. O zaman mümkün olmamıştı, seneler sonra mümkün oldu. Büyük resimde hiçbir şey değişmez. Arada bir Türkiye Kupası gelir, şampiyonluk gelir… Bu terör örgütünün en büyük mağdurlarından biri biziz. Devletimiz, TFF ve mahkemeler; bu zararımız için kılını kıpırdatmıyor. Fenerbahçe bir ve bütün olursa bazı şeyler değişmeye başlar.”“56 resmi maç yapmışız. Rakiplerimizden 17 maç fazla yapmışız. 38 galibiyet, 8 mağlubiyet, 10 beraberlik. 14 kez haftada 2 maç yapmışız. UEFA’da 107. sıradan 57. sıraya çıkmışız. Aynı UEFA’da ülkemiz 20. sıradayken, 5 takımın topladığı puanlarla ki bunu en çok Fenerbahçe toplamış, 12. sıraya yerleştik. Sevilla’yı salladık ancak yıkamadık. Biraz şans yanımızda olsa belki deplasmanda biz 2-0 öne geçecektik. İstanbul’da da salladık ama yenemedik. Sevilla tek yenilgisini bizden aldı, gitti şampiyon oldu. Puan averajımız 2.22’ymiş, son şampiyonluğumuz 2013/14’te 2.18’miş. Puan averajımız, son 5 senenin şampiyonlarının tamamının üstünde. Hiç de fena sayılmayan, ikincilik ve Türkiye Kupası’yla biten bir sezon yaşadık.”“Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası’nı kazanmakla. Vizyonumuz tabii ki Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye? Biz 10 senedir Türkiye Kupası alamamışız.”YAZ KAMPI RUSYA’DA OLACAK“Yaz kampımızı Rusya’da yapacağız. Zenit ile maç oynayacağız. Zenit ile ikili ilişkilere çok önem veriyorum. Rus takımlarına uygulanan ambargoya karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. Rusya ve Ukrayna iki önemli devlet ve iki ülke de bize çok yakın. Spor barış içindir, bu konulara spor karıştırılmamalı.”“Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, o bana Ali Koç diye hitap ediyor. Ben ona yine her zamanki gibi hitap edeceğim. Bizi şaşırtmadı. Biz rakiplerle, uzantılarıyla, TFF’de köstebek olmuş insanlarla mücadele derken bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz.”“Bazı şeyleri sormanın zamanı geldi. Bu camianın bekçisi, yol gösterini, meleği, hatta ta ki Fenerbahçe’nin kendisi olarak görmesi… Artık sizle yüz yüze gelemiyoruz. Arda bir balıkçıda yollarımız kesişiyor. Artık bazı şeyleri soracağım. Siz, sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladınız. Dün eski bir yöneticiniz, bizim bir yöneticimize sizin geleceğinizi söyledi. Niye gelmediniz? Size ihtiyacımız var. Ben size çok kez mektup yazdım. Mektupları açmadan geri yolladınız. Bize size saygısızlık mı yaptık?”“Biz biliyorsunuz bir denetim yaptık. Enteresan şeyler çıktı. Çoğunu telaffuz dahi etmedik fakat bir tanesi çok ilginçti. Dönemin parasıyla 2 tane 2 milyonluk çek gördük. Bir çalışana yazılmış bu çek. O zaman için kur 3.5-4 derseniz, daha iyi anlarsınız. Şaşırdık. Sonra dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik.“Artık, ya aday olun ya da başımızdan çekilin. Adaletin kılıcı gibi hiç ortada olmayacaksınız ancak her yerde ahkam kestireceksiniz. 3-4 tane gazeteciyi yönlendireceksiniz. 5 yılda Fenerbahçe menfaati için bir tane şey yapmadınız. Fener Ol’a bile katılmadınız. Düşün yakamızdan, bırakın canımızdan sevdiğimiz Fenerbahçe’de şu sezonu geçirip elimizden gelenin en iyisini yapalım.“HAKAN ŞÜKÜR’ÜN SÖZLERİYLE BİZİ HEDEF ALDINIZ”“Fenerbahçe’yi İrfan Can Kahveci transferi için SPK’ya şikayet edeceğinizi söylediniz. Yakışıyor mu ya? ‘Seyirci ile göndereceğim! Mahkemeye vereceğim’ dediniz. Yakışıyor mu? Benim için en ağırı ne biliyor musunuz? Bu camiaya en büyük zararı vermeye çalışan, kaçak Hakan Şükür’ün sözleriyle bizi hedef aldınız. Size yazıklar olsun.”