Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreterliği'ne kim gelecek? /17 Haziran 2023 19:26

NATO Genel Sekreterliği'ne kim gelecek?

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Norveçli siyasetçinin NATO içinde 'geniş bir desteğe sahip olduğunu' ve 'etkili bir lider olmayı sürdürdüğünü' söyledi.

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Euronews'te yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri olarak 9 yıldır görev yapan ve görev süresi 3 kez uzatılan Jens Stoltenberg'e işine bir yıl daha devam etmesi teklif edilebilir.

Litvanya'da temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi öncesi, Stoltenberg'den eylül ayında boşalacak koltuğa kimin oturacağı konusunda tartışma sürüyor.

Reuters'ın konuya aşina bir kaynak ile ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, daha önce üç kez görev süresi uzatılan Stoltenberg'e 1 yıl daha görevine devam etmesi teklifi götürülebilir.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Norveçli siyasetçinin NATO içinde 'geniş bir desteğe sahip olduğunu' ve 'etkili bir lider olmayı sürdürdüğünü' söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuya dair bilgi veren ABD'li yetkili ise, "Biden yönetimi, Stoltenberg'in bir yıl daha görevde kalması fikrine yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili ayrıca Stoltenberg'in yerine gelecek olası isim hakkında ittifak üyeleri arasında fikir birliğinin henüz oluşmadığını vurguladı."

Stoltenberg: Uzatma istemiyorum

Şubat ayında görev süresinin uzatılmasını istemediğini söyleyen Stoltenberg, NATO üyelerinin kalmasını istemesi durumunda ne yapacağı sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

NATO karargahında cuma günü de aynı soruya muhatap olan Stoltenberg, "Daha önce defalarca uzatma istemediğimi ve işime son vermekten başka bir planım olmadığını söyledim. Görev sürem bu sonbaharda sona eriyor" dedi.

Görev için ismi geçenler

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO Genel Sekreterliği görevine talip olduğunu ilan etti.

Ancak bazı NATO üyesi ülkeler ilk kadın genel sekreterin görev yapması için bastırırken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ismi öne çıktı.

Başbakan Frederiksen ise perşembe günü yaptığı açıklamada Stoltenberg'in görevde kalması fikrini destekleyerek 'gerçekten iyi bir çözüm' ifadelerini kullandı.
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