21 yıl hapis cezası verildi

Kırgızistan’da MİT tarafından kaçırıldıktan sonra haftalarca işkenceye maruz kalan ve kolu 3 yerden kırılan Sapat Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı, ifadesinin işkence altında alındığı mahkeme kayıtlarına geçti. MİT tarafından kaçırılan Orhan İnandı’nın Türkiye’ye getirildiğini bizzat Erdoğan açıklamıştı.





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Karar duruşmasında mahkeme heyetine hukuku ve adaleti hatırlatan İnandı, ”Ne yaptıysan ülkem için yaptım, pişman değilim. Ben madem suçluydum siz Interpol’e neden başvurmadınız? Niçin ben Interpol üzerinden getirilmedim. Hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadım.’’ dedi. Gözaltında işkence gördüğü için kolunu kullanamayan ve ameliyat edilen Orhan İnandı’nın sözde yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.8 Eylül 2022’deki davanın duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, İnandı’nın ‘silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemişti.Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Orhan İnandı ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından karar öncesi Orhan İnandı’ya söz verdi.ByLock programı kullanmadığını ifade eden İnandı, bugüne kadar çalıştığı eğitim kurumlarının terörle hiçbir bağlantısının bulunmadığını söyledi.Kırgızistan vatandaşı olduğunu, kanun dışı bir şey yapmadığını belirten İnandı, “Tanıkların hepsi benim illegal bir şey yaptığıma dair bir beyanda bulunmadı. Kırgızistan’da herkes beni tanır, oranın vatandaşıyım ben. Kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Kullandığım iddia edilen ByLock programını kesinlikle kabul etmiyorum. Varsa böyle bir uygulama iddia makamını bunu ispatlamaya davet ediyorum. Ben madem suçluydum siz Interpol’e neden başvurmadınız? Niçin ben Interpol üzerinden getirilmedim. Hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadım. Türkiye’de okuduğum ve çalıştığım yıllarda yasal olmayan hiçbir faaliyette bulunmadım. Ülkemizi sevdiğimiz için bugün buradayım ama bundan gurur duyuyorum” dedi.Suçsuz olduğunu ve Türkiye’ye hizmet ettiğine dikkat çeken İnandı, “Hayatım boyunca suç olabilecek hiçbir faaliyette bulunmadım. Ülkeme ve insanıma faydalı olmaktan başka hiçbir çalışmam olmadı. Ülke insanıma ve adalete olan inancımı kırmayacağınıza inanıyorum. Suçsuz yere yargılandığım için çok üzgünüm. Ben ne yaptıysam ülkem için yaptım, pişman değilim. Haksız, adaletsiz, hukuksuz yargılandığım bu mahkemeden tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İnandı hakkında ‘terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu’ suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.