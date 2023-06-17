Samanyolu Haber /Gündem / 13 aylık Sena bebek, annesi ve babasıyla birlikte gözaltına alındı /17 Haziran 2023 20:01

13 aylık Sena bebek, annesi ve babasıyla birlikte gözaltına alındı

Denizli’de doğuştan böbrek büyümesi tedavisi gören 13 aylık Sena, anne ve babasıyla birlikte geceyi karakolda geçirdi. Çiftin geride kalan 6 yaşındaki kızının ise sürekli olarak “Gelmeyecekler” diye ağladığı belirtildi.

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Ev hanımı Fatma Özkan ve eşi Yasin Özkan, Hizmet Hareketi Cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 13 aylık kızları Sena ile birlikte dün sabah Denizli’de gözaltında alındı.

BEBEK DOĞUŞTAN HASTA

Özkan ailesinin gözaltına alındığı duyuran Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Denizli’de dün sabah 13 aylık Sena annesi ve babası Fatma-Yasin Özkan ile birlikte gözaltına alındı. Sena geceyi Denizli Kınık Asayiş Şube’de geçirdi, bebek doğuştan hasta, böbrek büyümesi nedeniyle tedavi görüyor, bugün savcıya çıkacaklar, yine bebekli bir aile mağdur olmasın! Tutuksuz yargılanmalı!” dedi.

‘NEZARETHANE SOĞUK, ÇOCUK SÜREKLİ AĞLIYOR’

Kronos’a konuşan Özkan çiftinin aile yakınları, “Sena çok hasta, şu anda hem soğuk algınlığı hem de böbrek büyümesi tedavi görüyor. Üç hafta önce de demir para yuttuğu için ameliyat oldu. Bünyesi çok zayıf bir çocuk. Gözaltına alınınca nezarethane çok soğuk olduğu için çocuğu geri verdi, ama mecburen sonra tekrar yanına aldı. Selma da sürekli ağlıyor. Kaybetme korkusuyla yaşıyor, ‘Biliyorum gelmeyecekler, beni kandırıyorsunuz’ diyor küçücük çocuk” dedi.

BÜYÜK KIZINA HAMİLEYKEN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra evlenen ve iki çocuğu dünyaya gelen Fatma Özkan, 6 yaşındaki kızı Selma’ya hamileyken Eylül 2016’da eşiyle birlikte yine gözaltına alındı.Hamile olduğu için serbest bırakılan Fatma Özkan’ın eşi Yasin Özkan o dönemde tutuklandı. 1,5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen ceza verilen Yasin Özkan’a tutuksuz yargılanıyordu.“Yeniden yapılanma” adı altında yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Fatma-Yasin Öztürk’ün bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor.


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