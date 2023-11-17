Samanyolu Haber /Ekonomi / MSB’nin bütçesi komisyondan geçti: Türkiye ‘Eurofighter’ savaş uçağına talip /17 Kasım 2023 01:21

MSB’nin bütçesi komisyondan geçti: Türkiye ‘Eurofighter’ savaş uçağına talip

'Eurofighter Typhoon' savaş uçağından 40 adet almayı planladıklarını söyleyen Milli Savunma Bakanı Güler, üretici ülkeler olan İngiltere ve İspanya ile anlaşıldığını fakat Almanya'yı ikna etmek için uğraştıklarını söyledi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2024 yılı bütçesi, oy çoğunluğu ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, “Eurofighter Typhoon” tedariki için çalışmalarının olduğunu belirtti.

Uçağın üreticisi 3 ülkenin satış konusunda henüz anlaşamadıklarını belirten Güler, “Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya ‘evet’ diyor, şimdi Almanya’yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya ‘Biz çözeceğiz’ diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz” dedi.

TSK’nın elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, “F-16’larımız, F-4’lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35’e müracaat etmiştik fakat F-35’te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16’larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper’den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ’ta kendimiz yapacağız” yanıtını verdi.

“Bizim için asıl olan iki uçağımız var” diyen Güler, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bunlardan biri Hürjet. Bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak. Aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz 5’inci nesil milli muharip uçağımız Kaan. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak. 5’inci nesil bir uçak. Kendi motorumuz için çalışıyoruz. 2028’de yerli motoru vereceğiz, en geç 2032’de de kendi motorumuzla uçuyor olacak.”
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