Samanyolu Haber /Gündem / KYK'da yine asansör kazası: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı /17 Kasım 2023 00:33

KYK'da yine asansör kazası: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

KYK yurtlarındaki asansör arızları devam ediyor. Şimdi de Ankara'daki Çubuk Kız KYK yurdundaki içinde öğrencilerin bulunduğu asansör üçüncü kattan eksi 1'e düştü.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK'ya bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Halihazırda koğuş sistemini anımsatan odalar, hijyenik olmayan yurt koşulları, üniversite kazandığı şehirde barınma sorunu yaşayan öğrenciler, Aydın'da yaşanan cinayetin ardından ülkenin dört bir yanında eyleme geçmişti.

Aydın'da 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan arızalı asansörün ardından; Kastamonu, Bartın, Sivas, Muş ve Riza olmak üzere birçok şehirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlardaki arızalı asansörler düşmüştü.

YİNE ASANSÖR KAZASI

soL'da yer alan habere göre, imdi de Ankara'daki Çubuk Kız KYK yurdundaki asansör üçüncü kattan eksi 1'e düştü.

Düşen asansörün içerisinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:08:29