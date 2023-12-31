MTV, pasaport, ehliyet, telefon, noter harçlarına yüzde 58,46 zam

* Çift transit için 10 bin 989 oldu.





Diğer sürücü belgeleri: 6 bin 582 lira 50 kuruş





Bold Medya'da yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2024 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı, yüzde 58,46 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti. Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da ilgili düzenlemelerle tespit edildi.Buna göre 2024’te uygulanacak pasaport ve vize harçları şu şekilde:2024 yılı pasaport harçları* 6 aya kadar bin 639 lira* 1 yıl için 2 bin 396 lira* 2 yıl için 3 bin 912 lira* 3 yıl için 5 bin 558 lira* 3 yıldan fazla süreliler için ise 7 bin 833 lira olarak belirlendi.2024 yılı giriş vize harçları* Tek giriş için 5 bin 476 lira* Müteaddit giriş için 18 bin 346 lira2024 yılı transit vize tutarları* Tek transit için 5 bin 4372024 yılının ehliyetler harçları şu şekilde:A sınıfı sürücü belgeleri: 1308 lira 40 kuruşB sınıfı sürücü belgesi: 3 bin 945 lira 40 kuruşF ve H sınıfı sürücü belgeleri: 1308 lira 40 kuruşUluslararası sürücü belgeleri: 2 bin 628 lira 50 kuruşMotorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58,46 arttırıldı. 2023 yılında 1479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olacak. 2024’te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945,40 lira olarak uygulanacak.Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 58,46 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Buna göre yıllık satış tutarı 2 milyon lirayı geçen mükellefler 2024 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak.Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası 3 bin 400 liraya çıktı. 2024 yılından itibaren, fatura düzenleme limiti 4 bin 400 liradan 6 bin 900 liraya çıkarıldı.