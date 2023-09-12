Samanyolu Haber /Gündem / Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den Libya mesajı /12 Eylül 2023 18:48

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den Libya mesajı

Libya'da meydana gelen ve binlerce insanın hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Fethullah Gülen Hocaefendi bir mesaj yayımladı.

SHABER3.COM

Libya, sel felaketinin şokunu yaşıyor. Ülkenin doğusunda Orta Akdeniz'de, dün öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen selde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesi ise kayıp. 

Selde ağır yara alan Libya için muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi de bir mesaj yayımladı. Hocaefendi'nin mesajı şu şekilde:  

"Binler elemle meşbu’ gönlümüz Kuzey Afrika’da üst üste meydana gelen felaket haberleriyle bir kez daha müteessir oldu. Fas’taki depremin ardından şimdi de Libya; iki binden fazla insanın hayatını kaybettiği, bir o kadarının da kayıp olduğu sel felaketine maruz kaldı. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Cenâb-ı Erhamü’r Râhimîn’den rahmet ve mağfiret, kardeş Libya halkına sabır ve metanet diliyorum."


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