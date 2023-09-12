İmamoğlu uyarmıştı, İBB sabotaj görüntülerini paylaştı

Sabotaj eylemlerine yenileri eklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından “İstanbul’un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin” notuyla çarpıcı görüntüler paylaştı.
MERDİVENİ DURDURUP A HABER'E RÖPORTAJ VERDİLER
Görüntülerde, Altunizade metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden aşağı inen 4 gençten 3'ünün yukarı çıkan merdivenlerden dışarı çıktığı ve butonuna basarak merdivenleri durdurduğu görüldü.
Gençler metrodan çıktığında hemen orada bulunan A Haber ekibiyle röportaj yapmaya başladı. Oradan geçiyormuş gibi görünen başka bir vatandaş da metroya yürüyen merdivenlerden indi ve metroya gitmek yerine merdivenlerden hemen dışarı çıkarak A Haber ekibiyle röportaj yaptı.
“İŞBİRLİĞİ BELGELENDİ”
İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da görüntüleri paylaşarak “Malum siyasi akıl ve malum kanal işbirliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru” dedi.