Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu uyarmıştı, İBB sabotaj görüntülerini paylaştı /12 Eylül 2023 19:31

İmamoğlu uyarmıştı, İBB sabotaj görüntülerini paylaştı

İBB, bir süredir İstanbul’un metrolarına yönelik gerçekleştirilen sabotaj görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Altunizade metrosunda 3 gencin butonuna basarak yürüyen merdivenleri durdurduğu ve hemen ardından orada bulunan A Haber ekibine röportaj verdiği görüldü.

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Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada metrolarda görüntülenen sabotaj eylemlerine dikkat çekmiş sorumlularla ilgili yasal işlem başlattıklarını ifade etmişti.

Sabotaj eylemlerine yenileri eklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından “İstanbul’un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin” notuyla çarpıcı görüntüler paylaştı.

MERDİVENİ DURDURUP A HABER'E RÖPORTAJ VERDİLER

Görüntülerde, Altunizade metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden aşağı inen 4 gençten 3'ünün yukarı çıkan merdivenlerden dışarı çıktığı ve butonuna basarak merdivenleri durdurduğu görüldü.

Gençler metrodan çıktığında hemen orada bulunan A Haber ekibiyle röportaj yapmaya başladı. Oradan geçiyormuş gibi görünen başka bir vatandaş da metroya yürüyen merdivenlerden indi ve metroya gitmek yerine merdivenlerden hemen dışarı çıkarak A Haber ekibiyle röportaj yaptı.

“İŞBİRLİĞİ BELGELENDİ”

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da görüntüleri paylaşarak “Malum siyasi akıl ve malum kanal işbirliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru” dedi.
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