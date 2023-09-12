Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan Rusya’ya tarihi ziyaret:

Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin üç yıldan uzun bir süre boyunca sınır kontrollerini sıkı bir şekilde uyguladığı Covid-19 salgınından bu yana ilk yurtdışı gezisine çıkıyor.





Analistler, Jong Un’un Putin’den enerji ve gıda yardımı ile kıtalararası balistik füzeler, nükleer kapasiteli balistik füze denizaltıları ve askeri keşif uyduları da dahil olmak üzere gelişmiş silah teknolojileri talep edebileceğini söylüyor.





Euronews'te yer alan habere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen görüşmesinden önce bugün Rusya'ya geldi.Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için potansiyel bir silah anlaşması yapacağı endişelerinin arttığı dönemde yapılan ziyarette Jong Un’a nükleer kapasiteli silah ve mühimmat fabrikalarını yöneten üst düzey askeri yetkilileri eşlik ediyor.Analistler, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki Rus ordusuna büyük bir destek sağlayabilecek on milyonlarca top mermisi ve rokete sahip olabileceğini söylüyor.Jong Un’un heyetinde Dışişleri Bakanı Choe Sun Hui ve Kore Halk Ordusu komutanları Ri Pyong Chol ve Pak Jong Chon olduğu belirtiliyor.Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı, Jong Un’a Pazar günü öğleden sonra, ülkenin iktidar partisi, hükümet ve ordusunun adı belirtilmeyen üyeleri eşliğinde kişisel trenine bindiğini duyurdu.Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü Jeon Ha Gyu, Güney Kore ordusunun trenin salı günü erken saatlerde Rusya'ya geçtiğini değerlendirdiğini söyledi.Jonh Un’a eşlik eden yetkililer arasında Kuzey Kore'nin uzay bilimi ve teknolojisi komitesi başkanı Pak Thae Song ve Kuzey Kore'nin casus uydular ve nükleer kapasiteli balistik füze denizaltıları edinme çabalarıyla bağlantılı olan Donanma Amiri Kim Myong Sik de bulunuyor.Rusya'nın TASS haber ajansına göre, Jong Un ve Putin'in buluşabileceği olası bir yer, Rusya'nın doğusundaki Vladivostok şehri.Putin'in Jong Un ile ilk görüşmesi 2019 yılında Pyongyang'ın yaklaşık 680 kilometre kuzeyindeki bu kentte gerçekleşmişti.Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un Putin ve Kim'in Vladivostok forumundan sonra bir araya geleceğini söylediğini aktardı, ancak ne zaman ve nerede görüşüleceği belirtilmedi.ABD'li yetkililer, Putin’in Ukrayna savaşı için Kuzey Kore'den daha fazla top ve diğer mühimmat tedarik edebileceğini kaydetti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah görüşmelerinin Kim Jong Un'un Rusya ziyareti sırasında da devam etmesi bekleniyor. Kuzey Kore'yi, Pyongyang'ın Rusya'ya silah sağlamama ya da satmama konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere uymaya çağırıyoruz." dedi.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, "Kuzey Kore'den Rusya'ya yapılacak herhangi bir silah transferinin BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararının ihlali anlamına geleceğini ve ABD'nin iki ülkeye yeni yaptırımlar uygulamakta tereddüt etmeyeceğini" kaydetti.Rusya ve Kuzey Kore’nin Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana yakınlaştığı belirtiliyor.Bu yakınlaşmada Putin'in savaşta yardıma ihtiyaç duyması ve Jong Un’un diplomatik izolasyondan kurtulmak istemesinin etkili olduğuna dikkat çekiliyor.Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'yi Rusya'ya ve Rus paralı asker grubu Wagner'e satılan top mermileri de dahil olmak üzere silah sağlamakla suçluyor. Rus ve Kuzey Koreli yetkililer bu iddiaları reddediyor.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Temmuz ayında Kuzey Kore'ye nadir bir ziyaret gerçekleştirerek askeri geçit törenine katıldı.Bu ziyaretin ardından Jong-Un, Kuzey Kore'nin silah fabrikalarını gezdi ve işçileri yeni mühimmat türlerinin geliştirilmesini ve büyük ölçekli üretimini hızlandırmaya çağırdı.