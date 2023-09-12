Samanyolu Haber /Dünya / Galler Prensesi Kate Middleton’ın hapishane fotoğrafı ortalığı karıştırdı /12 Eylül 2023 20:01

Galler Prensesi Kate Middleton’ın hapishane fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere Surrey'deki HM High Down Hapishanesi'ni ziyaret ederken hapishane gardiyanları ve narkotik köpeği tarafından arandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Galler Prensesi Kate Middleton’ın son fotoğrafı İngiltere’de gündeme oturdu. Trambolin kazasından sonra parmakları sarılı halde uyuşturucu suçlularının kaldığı bir hapishaneye ziyaret gerçekleştiren Kate Middleton, hapishanede bir uyuşturucu tespit köpeği tarafından arandı.



Mahkumları ziyaret eden ailelere yönelik uygulanan prosedürleri anlamak için hapishanedeki güvenlik önlemlerini takip eden Kate, Labrador cinsi olan Penny isimli bir köpek tarafından kontrol edildi.



Köpeğin kontrolünün ardından Galler Prensesi Kate, “İnanılmaz. Çok sakin ve kontrollüydü. Göz korkutucu değil” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında Galler Prensesi’nin sarılı ve banlı parmakları dikkat çekti. Yaralı parmakları hakkında şaka yapan Kate, “trambolinde zıpladığı için” yaralandığını ve bunun kendi hatası olduğunu söyledi.



Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada Kate’in küçük bir yaralanma geçirdiği, ciddi bir şey olmadığı belirtilmişti.
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