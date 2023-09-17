Samanyolu Haber /Dünya / Mültecilerin kabusu olmuştu; Almanya kararından vazgeçti /17 Eylül 2023 10:19

Mültecilerin kabusu olmuştu; Almanya kararından vazgeçti

İtalya'nın Lampedusa Adası'na hafta başından bu yana 7 binden fazla düzensiz göçmenin ulaşmasının ardından AB’nin mültecileri gönüllü kabul etme anlaşmasını tek taraflı askıya alan Almanya, bu kararından geri döndü. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkesinin yine İtalya’dan düzensiz göçmenleri kabul edeceğini söyledi.

SHABER3.COM

İtalya’nın Avrupa Birliği’nin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mültecileri gönüllü kabul etme anlaşmasını iki gün önce askıya aldığını duyuran Almanya, bu kararından geri adım attı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, son gelişmeler ışığında Lampedusa’ya yakın zamanda binlerce göçmenin gelmesinin ardından ülkesinin yine İtalya’dan düzensiz göçmenleri kabul edeceğini söyledi. Alman ARD televizyon kanalına konuşan Faeser, “Prosedürü askıya almamızın nedeni İtalya’nın Dublin Sözleşmesi kapsamında insanları geri alma konusunda hiçbir isteklilik göstermemiş olmasıydı. Ama artık dayanışma yükümlülüğümüzü yerine getireceğimiz elbette çok açık.” dedi.

Almanya, AB bünyesinde oluşturulan mültecileri gönüllü kabul etme projesi kapsamında özellikle İtalya başat olmak üzere ilgili ülkelerden 3 bin 500 düzensiz göçmeni kabul etmeyi taahhüt etmişti.

Alman hükümeti, İtalya’nın Lampedusa Adası’na hafta başından bu yana 7 binden fazla düzensiz göçmenin ulaşmasının ardından AB’nin mültecileri gönüllü kabul etme anlaşmasını tek taraflı askıya almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mültecilerin kabusu olmuştu; Almanya kararından vazgeçti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:54:44