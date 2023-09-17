Mültecilerin kabusu olmuştu; Almanya kararından vazgeçti

İtalya’nın Avrupa Birliği’nin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mültecileri gönüllü kabul etme anlaşmasını iki gün önce askıya aldığını duyuran Almanya, bu kararından geri adım attı.







Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, son gelişmeler ışığında Lampedusa’ya yakın zamanda binlerce göçmenin gelmesinin ardından ülkesinin yine İtalya’dan düzensiz göçmenleri kabul edeceğini söyledi. Alman ARD televizyon kanalına konuşan Faeser, “Prosedürü askıya almamızın nedeni İtalya’nın Dublin Sözleşmesi kapsamında insanları geri alma konusunda hiçbir isteklilik göstermemiş olmasıydı. Ama artık dayanışma yükümlülüğümüzü yerine getireceğimiz elbette çok açık.” dedi.





Almanya, AB bünyesinde oluşturulan mültecileri gönüllü kabul etme projesi kapsamında özellikle İtalya başat olmak üzere ilgili ülkelerden 3 bin 500 düzensiz göçmeni kabul etmeyi taahhüt etmişti.





Alman hükümeti, İtalya’nın Lampedusa Adası’na hafta başından bu yana 7 binden fazla düzensiz göçmenin ulaşmasının ardından AB’nin mültecileri gönüllü kabul etme anlaşmasını tek taraflı askıya almıştı.