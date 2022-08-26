Samanyolu Haber /Gündem / Murat Sancak’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası /26 Ağustos 2022 22:22

Murat Sancak’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle Murat Sancak’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK’nin, aynı karşılaşmada kırmızılı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yaroslav Rakitskyi’ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki maç ceza verdiği aktarıldı.
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