Samanyolu Haber /Spor / Murat Sancak'a milyonluk ceza /16 Şubat 2024 01:55

Murat Sancak'a milyonluk ceza

Futbol Federasyonu, soyunma odası koridorunda hakemlere yönelik fiili müdahalesi ve açıklamaları nedeniyle Adana Demirspor Başkanı Sancak'a 5 ay hak mahrumiyeti ve 1 milyon 78 bin lira ceza verdi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Adana Demirspor - Hatayspor maçının ardından hakeme fiili müdahalede bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a ceza verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sancak'a, müsabaka hakemine ve temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden toplam 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik eylemleri nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 400 bin lira, medyaya yaptığı açıklamaları sebebiyle 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için de 78 bin lira para cezası verildi.

Adana Demirspor taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle kulübe 168 bin lira ceza kesilirken, yönetici Metin Korkmaz da 78 bin lira ile cezalandırıldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ise sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 100 bin lira para ve 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kurul, taraftarlarının neden olduğu çeşitli olaylar ve çirkin tezahüratlar gerekçesiyle MKE Ankaragücü Kulübüne toplam 372 bin lira, Mondihome Kayserispor'a 56 bin lira, Beşiktaş'a 440 bin lira, Fenerbahçe'ye de 112 bin lira ceza verdi.

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