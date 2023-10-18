Samanyolu Haber /Dünya / Musk kafaya koydu: X tamamen ücretli oluyor /18 Ekim 2023 15:41

Musk kafaya koydu: X tamamen ücretli oluyor

Sosyal medya platformu X, gönderi paylaşma, beğenme ve yanıtlama gibi işlemler için 1 dolarlık ücretli aboneliği zorunlu kılan "Not A Bot" (Bot Değil) için Yeni Zelanda ve Filipinler'de teste başladı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), sosyal medya platformuna tamamen ücretli abonelik zorunluluğu getiren "Not A Bot"u (Bot Değil) programını Yeni Zelanda ve Filipinler'de denemeye başladı.

17 Ekim itibarıyla testlerine başlanan yeni ücretli abonelik sisteminde kullanıcılar, içerik gönderme, gönderileri beğenme, yanıtlama, yeniden gönderme (repost), diğer hesapların gönderilerini alıntılama ve gönderileri yer imlerine ekleme eylemlerini gerçekleştirebilmek için aylık 1 dolarlık abonelik paketini almak zorunda. 

Abone olmak istemeyen kullanıcılar ise gönderileri okumak, videoları izlemek ve hesapları takip etmek gibi yalnızca "salt okunur" eylemler gerçekleştirebilecek.

ELON MUSK: SAHTE HESAPLARLA MÜCADELE İÇİN
Gazete Duvar'da yer alan habere göre Elon Musk, 19 Eylül'de platforma erişebilmek için aylık ödeme yapmayı gerektiren bir sisteme geçişi düşündüklerini açıklamış ve gerekçe olarak bot ve sahte hesapları öne sürmüştü.

Bot hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun X için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu iddia eden Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız" açıklaması yapmıştı.

X'ten "Not A Bot" programına dair yapılan açıklamada da hedefin spam, manipülasyon ve bot faaliyetlerini azaltmak olduğu öne sürüldü. Testten mevcut kullanıcıların etkilenmeyeceği belirtildi. 

Yeni Zelanda ve Filipinler'de oluşturulan yeni hesapların öncelikle telefon numaralarını doğrulamaları gerekecek. Ardından da abonelik planını seçmeleri zorunlu olacak. Paylaşım yapacak kullanıcıların ödeme için kart bilgilerini paylaşmaları gerekecek.

 X, söz konusu ülkelerde bot hesap sayısının nasıl değiştiğine ilişkin veri paylaşacağını da söyledi. Eğer bu sistem başarılı olursa tüm ülkelere yayılacak. 
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