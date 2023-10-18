Samanyolu Haber /Gündem / Güler misin, ağlar mısın; Memurun ikiye katlanan fazla mesai ücreti bakın ne kadar oldu? /18 Ekim 2023 15:36

Güler misin, ağlar mısın; Memurun ikiye katlanan fazla mesai ücreti bakın ne kadar oldu?

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa yükselecek.

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Memurların alacağı fazla mesai zammı netleşti.

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden edinilen bilgilere göre, devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa yükselecek.

Bu yıl 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak.

Ödemeler, bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 250 liradan 480 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.
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