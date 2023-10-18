Samanyolu Haber /Dünya / Hastane saldırısını yapmakla suçlanan Hamas, iddialara cevap verdi /18 Ekim 2023 15:29

Hastane saldırısını yapmakla suçlanan Hamas, iddialara cevap verdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyareti sırasında hastane saldırısını "Patlama" olarak tanımladı. Hamas'tan, Biden'ın "patlama" tanımlamasına jet hızıyla yanıt geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları görüşmek üzere İsrail'in Tel Aviv kentine geldi. Biden, Gazze'de bulunan Al Ahli Baptist hastanesine yapılan saldırıyı "patlama" olarak tanımladı. 

Biden, Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin ise, “Çok üzgünüm, çok sinirliyim hastanedeki patlamadan ötürü. Gördüğüm şeyden dolayı siz değil başka grup tarafından yapıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hamas’tan, El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Biden'ın "patlama" tanımlamasına ilişkin Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının tüm sorumluluğunun doğrudan Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti.

İsrail’in “yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı” kaydedilen açıklamada, “Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25’ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70’i çocuk ve kadındı” ifadesi kullanıldı.

İsrail’in şu ana kadar 120 bin konutu, içinde yaşayanların başına yıktığı aktarılan açıklamada, “hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail’e ait olduğu” vurgulandı

Saldırının ABD’nin verdiği ve İsrail’den başkasının da sahip olmadığı silah gücü desteğiyle gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünyadaki tüm ülkelere, İsrail ordusunun işlediği “bu suçu kınama” ve İsrail yönetiminin “kararlarıyla gerçekleştirilen saldırıları durdurma” çağrısında bulunuldu.
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