Samanyolu Haber /Gündem / Soruyu beğenmeyen Akşener gazeteciyi azarladı /18 Ekim 2023 15:25

Soruyu beğenmeyen Akşener gazeteciyi azarladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Milletvekili ve ATO Başkanı Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin iddialara tepki göstererek, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size." dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, partisinin TBMM grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından, Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile Togo Kuleleri'nde görüştüğü ve Aygün'e belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddialarına ilişkin soru yöneltildi.

Soruya cevap vermeyeceğini belirten Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok." ifadesini kullandı.

"GERÇEK DIŞI"
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise aynı soru üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dün bir insanlık suçu yaşandı. Aslında insanlığın bittiği noktadayız. Böylesine bir vahşet yaşanırken, şu anda bununla meşgul olup buna odaklanmamız gerekirken, bir nezaket çerçevesinde gerçekleşmiş bir yemeğin, böyle bir konu haline getirilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ortaya atılan adaylıkla ilgili o iddialar tamamen gerçek dışıdır, onun altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde olgunlaştığı zaman sizlerle paylaşacağız."
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