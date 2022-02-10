Mustafa Özcan’ın avukatı: Müvekkilimin Hablemitoğlu suikastıyla ilgisi yoktur

Mustafa Özcan vekili Av. Osman Zerey













Sabah gazetesinde yer alan iddiaların tamamen uydurma olduğu belirtilen açıklamada, “Müvekkilim Mustafa Özcan ile ilgili Sabah Gazetesinin yayınlamış olduğu gerçek dışı haber üzerine yapılan açıklamamızdır; haberde yer alan iddiaların tamamı asılsızdır, yalandır, iftiradır… Müvekkilimin bu meş’um cinayetle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Haberde iddia edildiği şekliyle müvekkilin, Hablemitoğlu ile görüşmesi, görüşmek istemesi ya da bu konuda birilerini aracı yapmak istemesi kesinlikle söz konusu değildir.” ifadeleri kullanıldı.Açıklama şöyle:8 Şubat 2022 tarihli Sabah gazetesinde, Müvekkilim Mustafa Özcan'ın adının 2002 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlıları arasında geçirildiği haberleri yer aldı.Öncelikle haberde yer alan iddiaların tamamı asılsızdır, yalandır, iftiradır.Müvekkilimin bu meş'um cinayetle uzaktan yakından ilgisi yoktur.Haberde iddia edildiği şekliyle müvekkilin, Hablemitoğlu ile görüşmesi, görüşmek istemesi ya da bu konuda birilerini aracı yapmak istemesi kesinlikle söz konusu değildir.20 yıl önce işlenmiş alçakça bir cinayetin asıl faillerini bulup adalete teslim etmesi gerekenlerin, 20 yıl sonra hiç ilgisi olmayan isimleri suçlamaları asıl faillerin gizlenmek istendiğinin apaçık delilidir.Tüm kamuoyu önünde bu alçakça iddia ve iftiraları şiddetle reddediyoruz.Sabah’ta yayınlanan haberde, “Necip Hablemitoğlu suikastını gerçekleştirenler tek tek belirlendi. Buna göre suikast talimatını F.TÖ’nün iki numarası ve firari Türkiye imamı Mustafa Özcan verdi.” deniliyordu.