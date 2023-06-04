Naci Görür'den iki şehir için deprem uyarısı: 'Benzer sıkışmalar görülebilir'

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25'te meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkâri bölgelerinde de görülebilir” uyarısında bulundu.





Diyarbakır'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile uyarıda bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:





"Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir."