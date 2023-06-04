NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Dolmabahçe'de görüştü.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık. İsveç Türkiye'nin endişelerini gidermek için adım attı. İsveç taahhütlerini tamamlamıştır.
12 Haziran haftasında İsveç Türkiye ve NATO bir araya gelecek.
NATO'ya üyelik İsveç'i güçlü yapacaktır. Aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi güçlü yapacaktır."