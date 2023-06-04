Samanyolu Haber /Ekonomi / Goldman Sachs dolar tahmini güncelledi: 28 seviyesine yükselebilir! /04 Haziran 2023 17:57

Goldman Sachs dolar tahmini güncelledi: 28 seviyesine yükselebilir!

Goldman Sachs, seçim sonrası Türk lirasına ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka dolar/TL kurunun 12 ay sonra 28'e yükseleceğini öngördü. Banka, dolar/TL’nin 3, 6 ve 12 ay sonrasında sırasıyla 23, 25 ve 28 seviyesine gelebileceğini tahmin etti.

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Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türk lirası tahminini revize etti. Banka 12 ay sonrası için 22 olan dolar/TL tahminini 28’e çıkardı.

Uzmanlara göre Erdoğan, dün Mehmet Şimşek’i kabinesine atadığında yeni seçilen hükümetin daha ortodoks ekonomi politikalarına döneceğinin sinyalini verdi. Reuters’ın aktardığına göre, Erdoğan’ın yeni üst düzey ekibini açıklamasının ardından yayınlanan bir Goldman Sachs notunda, “Mehmet Şimşek’in yeni hazine ve maliye bakanı olarak seçilmesinin para politikasının daha ortodoks bir yöne kayma olasılığını artırdığına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN’IN KAZANMASI TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRDİ
Banka, dolar/TL’nin 3, 6 ve 12 ay sonrasında sırasıyla 23, 25 ve 28 seviyesine gelebileceğini tahmin etti. Önceki tahminler 19, 21 ve 22 seviyelerindeydi. Ancak seçimleri Erdoğan’ın kazanması ve dolar/TL’nin 20 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırması tahminleri değiştirdi. Analistler, gelişmelere bağlı olarak 28 seviyesinin bir yıldan daha kısa sürede elde edilebileceğini söyledi. Aynı şekilde, beklenenden daha büyük faiz artışının lirada tahmin edilenden daha düşük bir zayıflama anlamına gelebileceği belirtildi.
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