Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu zorda: Azli için Yüksek Mahkeme'ye başvuruldu /04 Nisan 2024 20:14

Netanyahu zorda: Azli için Yüksek Mahkeme'ye başvuruldu

İsrailli 28 üst düzey yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

SHABER3.COM

İsrailli ekonomi sitesi Calcalist, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruya ilişkin detayları paylaştı.

YÜKSEK MAHKEMEYE SUNDU

Sitede yer alan habere göre, ekonomist, teknoloji uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 28 üst düzey yetkili, Netanyahu'nun azlini talep eden dilekçeyi Yüksek Mahkeme'ye sundu.

Dilekçede, Netanyahu'nun savaşta devletin çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu ile rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından dolayı suçlandığı davaları ertelemek gibi kişisel çıkarı için kullanma seçeneği arasında kaldığı belirtildi.

"GÖREVDEN ALIN"

 "Netanyahu'nun, savaşın başlangıcından bu yana birkaç kez, savaşın yönetimiyle meşgul olmasını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davası duruşmasının ertelenmesini talep ettiğine" dikkat çekilerek, İsrail Başbakanı'nın görevden alınması talep edildi.

Binyamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinde yargılanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netanyahu zorda: Azli için Yüksek Mahkeme'ye başvuruldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:18